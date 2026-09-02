В России нет смартфонов с поддержкой отечественных сетей 5G

Большинство телефонов не поддерживает диапазон 4,6–4,99 ГГц, который 31 августа Госкомиссия по радиочастотам выделила сотовым операторам для развития связи пятого поколения. При этом, по словам экспертов, компаниям также разрешили использовать для 5G частоты, ранее задействованные в сетях LTE. Однако в этом случае скорость мобильного интернета увеличится незначительно.

В режиме 5G смартфон может расходовать больше энергии, особенно при слабом покрытии и частом переключении между LTE и 5G.

Ранее Министерство цифрового развития определило сроки появления связи пятого поколения в России. Согласно планам ведомства, коммерческая эксплуатация сетей 5G должна начаться в городах с населением свыше миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

