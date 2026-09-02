Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу на саммите АТЭС

По его словам, данный вопрос ​затрагивался на встрече Путина и ‌Си 31 августа. «Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что ​приедет, ​судя по всему, ‌Трамп, и, очевидно, приедет ​Путин тоже как приглашённый», - указал Ушаков.

Ранее в МИД РФ заявили, что российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

