Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу на саммите АТЭС
Главы России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского президента Юрий Юшаков.
По его словам, данный вопрос затрагивался на встрече Путина и Си 31 августа. «Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже как приглашённый», - указал Ушаков.
Ранее в МИД РФ заявили, что российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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