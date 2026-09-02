Запуск цифрового рубля в крупнейших банках произошел с перебоями
В России массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября стартовало с перебоями, сообщают «Известия».
К этому времени возможность открыть кошелек всем своим клиентам должны были предоставить 22 крупнейших банка страны. Однако такой функционал появился только на смартфонах с Android. В ряде организаций возможность открытия сработала не с первого раза, а в других и вовсе не появилась.
Открытие кошелька для третьей формы национальной валюты затягивалось на этапе проверки данных через «Госуслуги» — вместо пяти минут потребовалось больше получаса. В ЦБ сообщили, что знают о возникающих неудобствах и совместно с участниками рынка работают над оперативным устранением проблем.
Ранее россиянам назвали плюсы цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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