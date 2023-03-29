Моравецкий: в Польше приняли программу по наращиванию производства боеприпасов

Польское правительство приняло национальную программу наращивания производства боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, это вызвано огромным спросом на них в Европе.

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«Сегодня если бы кто-то мог в Польше или в Европе производить боеприпасы больших калибров - 155 или 122 миллиметров, то эти боеприпасы были бы куплены на корню», - отметил глава польского кабмина.

Он также подчеркнул, что наращивание объемов производства боеприпасов Польшей предусматривает их последующую поставку на Украину, где они расходуются сейчас в огромных количествах.

Ранее, как сообщала НСН, премьер Польши Моравецкий предупредил, что Киеву нельзя недооценивать силы РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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