Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию

Отмечается, документы уже поступили на рассмотрение в профильные комитеты, при этом в первую очередь соответствующее решение примет комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, в последний раз соответствующий закон соответствующий закон был подписан 12 февраля 2024 года.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента страны.

