Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизация. Данные проекты были внесены на рассмотрение депутатов Верховной Рады, сообщает портал украинского парламента.

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Отмечается, документы уже поступили на рассмотрение в профильные комитеты, при этом в первую очередь соответствующее решение примет комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, в последний раз соответствующий закон соответствующий закон был подписан 12 февраля 2024 года.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента страны.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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