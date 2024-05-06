Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизация. Данные проекты были внесены на рассмотрение депутатов Верховной Рады, сообщает портал украинского парламента.
Отмечается, документы уже поступили на рассмотрение в профильные комитеты, при этом в первую очередь соответствующее решение примет комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Напомним, в последний раз соответствующий закон соответствующий закон был подписан 12 февраля 2024 года.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru