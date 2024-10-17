Зеленский потребовал передать замороженные российские активы Украине
17 октября 202415:33
Украинский лидер Владимир Зеленский перед выступлением в Европейском совете потребовал передать Украине замороженные активы России. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам президента, средства необходимы Киеву для внутреннего производства средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.
Ранее Евросоюз согласовал предоставление кредита Украине на сумму €35 млрд, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru