Зеленский потребовал передать замороженные российские активы Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский перед выступлением в Европейском совете потребовал передать Украине замороженные активы России. Об этом сообщило РИА Новости.

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По словам президента, средства необходимы Киеву для внутреннего производства средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

Ранее Евросоюз согласовал предоставление кредита Украине на сумму €35 млрд, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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