Индонезия может выйти из Совета мира
Индонезия рассматривает возможность выхода из созданного США Совета мира на фоне атак по Ирану. Об этом заявил глава Народного консультативного конгресса республики Ахмад Музани, передает агентство Antara.
«Для Индонезии участие в Совете мира и выход из него - это возможный вариант... Мы можем выйти из [объединения] в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия», - указал Музани.
По словам политика, Джакарта присоединилась к совету, ожидая, что его работа позволит ускорить достижение независимости Палестины. Однако недавние атаки США и Израиля на Иран побудили руководство республики пересмотреть роль объединения.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает за включение в состав Совета мира Китая и России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- На семь лет вперед: Автосервисы опровергли дефицит запчастей из-за хаоса в ОАЭ
- В Минтруде напомнили, как оплачивается работа в праздничный день
- Индонезия может выйти из Совета мира
- Путин поручил расширить кредитные каникулы для участников СВО
- Без плана, но с убытками: Как США аукнется 100 дней войны с Ираном
- ФАС заявила, что рост цен на топливо не превышает инфляцию
- Иран опроверг информацию о запуске ракеты по Турции
- Китай будет наносить «решительные удары» по сепаратистам на Тайване
- Российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%
- СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней