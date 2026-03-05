Индонезия может выйти из Совета мира

Индонезия рассматривает возможность выхода из созданного США Совета мира на фоне атак по Ирану. Об этом заявил глава Народного консультативного конгресса республики Ахмад Музани, передает агентство Antara.

«Для Индонезии участие в Совете мира и выход из него - это возможный вариант... Мы можем выйти из [объединения] в любой момент, но, повторюсь, это должно происходить на основе взаимного согласия», - указал Музани.

По словам политика, Джакарта присоединилась к совету, ожидая, что его работа позволит ускорить достижение независимости Палестины. Однако недавние атаки США и Израиля на Иран побудили руководство республики пересмотреть роль объединения.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает за включение в состав Совета мира Китая и России, пишет Ura.ru.

