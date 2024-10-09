ЕС согласовал кредит для Украины в €35 млрд за счет замороженных активов России

Средства будут выделены в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, и этот кредит станет частью общего пакета финансовой поддержки Группы семи, который оценивается в $45-50 млрд.

Предполагается, что эти средства помогут Украине справиться с экономическими трудностями в условиях продолжающегося конфликта. Решение о кредите еще должно пройти процедуру окончательного утверждения в Совете ЕС, передает «Радиоточка НСН».

