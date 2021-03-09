Зеленский пообещал добиться закрытия ранее запрещенных каналов и на YouTube
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
Зеленский 2 февраля ввел ограничительные меры в отношении ряда оппозиционных телеканалов страны и их владельца - депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. После санкций эти телеканалы прекратили вещание.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмущался действиями Зеленского в отношении украинских телеканалов. Он полагает, что санкции против оппозиционных СМИ на Украине - ответ Вашингтона Москве по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН заявил, что США создают впечатление, что поддерживаемые ими политические лидеры, такие как белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, Владимир Зеленский или Алексей Навальный имеют влияние в своих странах, что является подлогом и введением в заблуждение.
Как сообщалось ранее, неделю назад президентский рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 18,2%, сообщала «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Зеленский пообещал добиться закрытия ранее запрещенных каналов и на YouTube
- Кабмин РФ ввёл постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги
- Зеленский готов к личной встрече с Путиным при срыве «нормандского» саммита
- Жириновский раскритиковал выдвижение Манижи на конкурс «Евровидение-2021»
- В ДНР раскрыли агрессивные планы украинской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru