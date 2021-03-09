Зеленский пообещал добиться закрытия ранее запрещенных каналов и на YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.

Зеленский 2 февраля ввел ограничительные меры в отношении ряда оппозиционных телеканалов страны и их владельца - депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. После санкций эти телеканалы прекратили вещание.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмущался действиями Зеленского в отношении украинских телеканалов. Он полагает, что санкции против оппозиционных СМИ на Украине - ответ Вашингтона Москве по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН заявил, что США создают впечатление, что поддерживаемые ими политические лидеры, такие как белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, Владимир Зеленский или Алексей Навальный имеют влияние в своих странах, что является подлогом и введением в заблуждение.

Как сообщалось ранее, неделю назад президентский рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 18,2%, сообщала «Газета.ру».

