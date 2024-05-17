Мэр Днепра высказался о мобилизации на Украине

Мэр заявил об «усталости» от их «бронирований». Филатов указал, что в городе скоро остановится общественный транспорт, потому, что некому будет работать. Это также касается «Водоканала» и теплоэнергетических предприятий.

«Инициативные товарищи по ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой», – заявил глава города. Он отметил, что работники критической инфраструктуры в городах не должны становиться частью «спущенных сверху планов» по мобилизации, потому что благодаря им в тылу обеспечивается нормальная жизнь.

Ранее стало известно, что на Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

