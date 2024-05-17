Мэр Днепра высказался о мобилизации на Украине
Глава украинского города Днепр Борис Филатов написал в соцсетях пост о сотрудниках территориальных центров комплектования, которые ловят граждан и отправляют их воевать за Вооруженные силы Украины, сообщает «РЕН ТВ».
Мэр заявил об «усталости» от их «бронирований». Филатов указал, что в городе скоро остановится общественный транспорт, потому, что некому будет работать. Это также касается «Водоканала» и теплоэнергетических предприятий.
«Инициативные товарищи по ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой», – заявил глава города. Он отметил, что работники критической инфраструктуры в городах не должны становиться частью «спущенных сверху планов» по мобилизации, потому что благодаря им в тылу обеспечивается нормальная жизнь.
Ранее стало известно, что на Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru