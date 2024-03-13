«Тщетные позывы»: Заварзин предрек провал украинской мобилизации

Ранее Минобороны Украины сообщило о намерении мобилизовать порядка 500 тысяч новобранцев, что позволит вернуть домой 330 тысяч военнослужащих. Уточняется, что по последним расчетам Верховной Рады, из 11 миллионов мужчин от 25 до 60 лет мобилизовать возможно лишь 3 млн 700 тысяч. По словам Заварзина, проведение мобилизации не поможет Киеву перехватить стратегическую инициативу.

«Хоть кого они будут привлекать – ничего не выйдет. Почти все силы элитные и подготовленные, которые они мобилизовали ранее, подлежали уничтожению. Сейчас звучат позывы собрать людей с улицы, кого-то призвать и бросить неподготовленных сразу на фронт. Также призвать женщин, инвалидов. Но все тщетно, это нас не пугает. Понятно, что их ресурсы на исходе. Им дали 5 пушек, 10 танков, 20 самолетов, но и это не поможет. Стратегическая инициатива у нас. Пусть думают, им надо как-то перед народом научиться отвечать. На Украине создается сложная обстановка с этой мобилизацией», - заявил он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что мобилизация в ряды ВСУ привела Украину к проблеме нехватки кадров на производстве, напоминает «Радиоточка НСН».

