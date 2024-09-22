Зеленский: Три пункта мирного плана уже готовы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ведется активная работа над планом, который может позволить начать мирные переговоры с Россией, сообщает «Лента.ру».

В США заявили, что хотят продвигать «мирный план» Зеленского

По его словам, три пункта плана уже готовы. Их содержание не раскрывается. По словам президента, этот план уже обсуждался Киевом с участниками мирного саммита, проходившего в Швейцарии в июне. Весь план будет готов к началу ноября.

Ранее стало известно, что план победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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