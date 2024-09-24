СМИ: План Зеленского состоит из пяти пунктов
24 сентября 202404:31
«План победы» президента Украины Владимира Зеленского включает в себя пять пунктов, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники.
Реализация первых четырех планируется на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на период, когда закончатся боевые действия.
По данным собеседника, в документе также содержится передача Киеву «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.
Ранее Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru