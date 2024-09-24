СМИ: План Зеленского состоит из пяти пунктов

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского включает в себя пять пунктов, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники.

Зеленский: Три пункта мирного плана уже готовы

Реализация первых четырех планируется на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на период, когда закончатся боевые действия.

По данным собеседника, в документе также содержится передача Киеву «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

Ранее Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры