Зеленский оценил отношения Киева и Москвы
Сложными назвал отношения Киева и Москвы президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, пишет RT.
«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал украинский лидер.
При этом он отметил, что диалог с Россией начнётся в ходе встречи лидеров «нормандской четвёрки», которая запланирована на 9 декабря.
Таким образом Зеленский отреагировал на слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что отношения и связи с Россией нуждаются в восстановлении.
Ране НСН писала, что Владимир Зеленский выступил за подписание газового контракта с Россией.
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