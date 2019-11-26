Зеленский оценил отношения Киева и Москвы

26 ноября 201914:37

Сложными назвал отношения Киева и Москвы президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, пишет RT.

«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал украинский лидер.

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При этом он отметил, что диалог с Россией начнётся в ходе встречи лидеров «нормандской четвёрки», которая запланирована на 9 декабря.

Таким образом Зеленский отреагировал на слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что отношения и связи с Россией нуждаются в восстановлении.

Ране НСН писала, что Владимир Зеленский выступил за подписание газового контракта с Россией.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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