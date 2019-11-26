Зеленский оценил отношения Киева и Москвы

Сложными назвал отношения Киева и Москвы президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, пишет RT.

«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал украинский лидер.