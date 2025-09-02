Жители Красноярска остались без воды
Из-за помутневшего в 20 раз Енисея без воды остались 5000 жителей Красноярска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Водозабор на станции «Гремячий лог» был ограничен ресурсоснабжающей организацией 2 сентября. Водоснабжение было отключено в 230 домах в Октябрьском и Железнодорожном районах.
Замутнение воды объяснили селевыми сходами грунта близ Дивногорска. Подачу воды отключили из-за повышенного риска выхода из строя водозаборного оборудования и из-за угрозы отравления населения. Пострадавшим жителям Красноярска обеспечили подвоз воды.
Прокуратурой организована проверка, также ведомство возьмет на контроль восстановление подачи воды.
Ранее была устранена крупная авария на магистральном водоводе в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
