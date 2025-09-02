Жители Красноярска остались без воды

Из-за помутневшего в 20 раз Енисея без воды остались 5000 жителей Красноярска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Водозабор на станции «Гремячий лог» был ограничен ресурсоснабжающей организацией 2 сентября. Водоснабжение было отключено в 230 домах в Октябрьском и Железнодорожном районах.