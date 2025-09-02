Площадь московских ТЦ сократилась на треть

Так, средняя площадь построенных в 2015-2025 годах торговых центров составила 23,1 тысячи квадратов. Это на 31% меньше, чем у ТЦ, которые были построены в 2000-2014 годах. Кроме того, у 10 из 11 торговых центров, введенных в эксплуатацию в 2025 году, составляет порядка 20 тысяч квадратных метров, а у отдельных объектов она не больше 4000 «квадратов».

Вместе с тем доля вакантных площадей в 2025 году увеличилась с 8% до 10%, что, в частности, объясняется высоким уровнем вакансии в торговых центрах, построенных в 2023-2025 годах.

Почти четверть арендаторов (23%) продают одежду, по 12% приходится на супер- и гипермаркеты и на сегмент развлечений. На общепит приходится 7%, на товары для детей — 5%.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что нынешняя доля свободных площадей в российских торговых центрах вполне допустима, тренда на закрытие торговых центров пока нет, но все поменяется в ближайшие три года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

