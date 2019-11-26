Зеленский выступил за подписание газового контракта с Россией

Кремль не будет проводить круглый стол в связи с угрозой санкций WADA против России Общий ущерб от преступлений в России вырос на 15% Тринадцать французских военных погибли в Мали из-за столкновения вертолетов Большинство школ подключены к «Проектории» Азовское море вернулось в берега после сильного отлива