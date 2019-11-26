Зеленский выступил за подписание газового контракта с Россией
26 ноября 201914:17
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.
Украинский глава во время брифинга в Таллине по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд рассказал, что вопрос подписания нового газового договора является приоритетным. Он уточнил, что соглашение важно не только для Украины. Он напомнил, что газовый договор является залогом газовой безопасности для всей Европы.
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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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