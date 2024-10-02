Группировка украинских войск «Хортица» признала выход ВСУ из Угледара
2 октября 202414:59
Оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица» заявила, что украинские войска покидают Угледар.
В Telegram-канале группировки отмечается, что вывод войск осуществляется с целью занять позиции для ведения дальнейших боевых действий.
При этом в пресс-службе признали, что действия российских военных истощили украинские подразделения.
Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал потерю ВСУ Угледара и назвал это позором, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Дворцов: Певица Валерия получает от 3 миллионов рублей за выступление
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран
- СМИ: Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года
- Спрос на автомобили Lada вырос почти на 40% в 2024 году
- Латвия усилила противовоздушную оборону на границе с РФ
- Путин подписал закон, по которому подсудимые смогут служить по контракту
- Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов из 1,15 миллиарда
- Приложение Rutube пропало из Google Play
- АТОР: Российский турпоток в Таиланд в сентябре вырос на 11%
- Кушанашвили заявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru