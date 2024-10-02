Группировка украинских войск «Хортица» признала выход ВСУ из Угледара

Оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица» заявила, что украинские войска покидают Угледар.

На администрации Угледара установили российский флаг

В Telegram-канале группировки отмечается, что вывод войск осуществляется с целью занять позиции для ведения дальнейших боевых действий.

При этом в пресс-службе признали, что действия российских военных истощили украинские подразделения.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал потерю ВСУ Угледара и назвал это позором, напоминает RT.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация

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