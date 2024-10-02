На администрации Угледара установили российский флаг
На администрации Угледара установлен российский флаг, сообщил советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.
По его словам, говорить о взятии города рано, идет зачистка, там остаются разрозненные части ВСУ.
Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск.
Российские военнослужащие взяли под контроль город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали.
Взятие российскими силами Угледара открывает запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru