На администрации Угледара установили российский флаг

На администрации Угледара установлен российский флаг, сообщил советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, говорить о взятии города рано, идет зачистка, там остаются разрозненные части ВСУ.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск.

«Зайти с фланга»: Взятие Угледара открывает России путь на Запорожье и Днепр

Российские военнослужащие взяли под контроль город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали.

Взятие российскими силами Угледара открывает запорожский фронт, где штурмы могут вестись сегодня только с фланга, а также Днепропетровскую область, заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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