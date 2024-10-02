На администрации Угледара установили российский флаг

АТОР заявила, что для российских авиаперевозчиков закрытие иранского коридора станет проблемой

Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесли на год

В Чите 13 человек получили до 23 лет лишения свободы за диверсии на железных дорогах

Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто для населения