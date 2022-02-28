Зеленский объявил об освобождении осуждённых с боевым опытом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с украинцев, обладающих опытом ведения боевых действий, будут сняты все санкции, сообщает ТАСС.

Зеленский: Украина нуждается в создании антивоенной коалиции

По его словам, принять такое решение было непросто «с моральной точки зрения».

«В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский объявил, что в Международный суд ООН в Гааге направлен иск против России, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ОсвобождениеУкраинаВладимир Зеленский
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