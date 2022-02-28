Зеленский объявил об освобождении осуждённых с боевым опытом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с украинцев, обладающих опытом ведения боевых действий, будут сняты все санкции, сообщает ТАСС.
По его словам, принять такое решение было непросто «с моральной точки зрения».
«В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее Зеленский объявил, что в Международный суд ООН в Гааге направлен иск против России, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Немецкий клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт с «Газпромом»
- Путин проведет совещание по экономическим вопросам 28 февраля
- Начались переговоры РФ и Украины в Белоруссии
- «Абсурдны». Песков оценил персональные санкции против Путина
- Песков отказался комментировать вероятность столкновения РФ и НАТО
- Банки в России решили не поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
- Сбербанк не меняет условия действующих кредитов
- СМИ: американские рокеры Green Day отказались выступать в Москве
- Politico: Пентагон намерен связаться с Россией по ситуации на Украине
- Зеленский попросил немедленно принять Украину в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru