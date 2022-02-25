Зеленский: Украина нуждается в создании антивоенной коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. Об этом он написал в Twitter.

Зеленский вновь призвал Путина к переговорам для прекращения военных действий

«Нам нужна эффективная международная помощь. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров», - заявил Зеленский.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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