Зеленский: Украина нуждается в создании антивоенной коалиции
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. Об этом он написал в Twitter.
«Нам нужна эффективная международная помощь. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров», - заявил Зеленский.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Зеленский: Украина осталась в одиночестве
- Интернет-магазин iHerb приостановил прием заказов из России
- Посол РФ в Японии пообещал серьезный ответ на новые санкции Токио
- На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
- НАТО проведет экстренный саммит по Украине
- Нацбанк Украины запретил операции в российских и белорусских рублях
- В Германии призвали оставить открытыми дипломатические контакты с РФ
- Ростуризм: Около 150 тысяч туристов остаются в южных регионах из-за закрытия аэропортов
- СМИ: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области
- Матвиенко: Спецоперация – единственный способ остановить войну на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru