Зеленский объяснил тупик в российско-украинском конфликте наступлением зимы
Украинский лидер Владимир Зеленский оправдал тупик в конфликте, о котором ранее заявлял главком ВСУ Валерий Залужный, наступлением зимы. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
При этом президент страны подчеркнул, что ни о каком кризисе ВСУ не может быть и речи. Глава госудраства пояснил, что зимой всегда замедляются и контрнаступательные, и оборонные мероприятия.
Напомним, Залужный говорил о том, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, еще в начале ноябре. Он отмечал, что ВСУ не смогут добиться прорыва на фронте. Предполагается, что подобные разговоры послужили причиной разногласий между Зеленским и Залужным.
Ранее Зеленский сообщил властям США, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru