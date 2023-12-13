Зеленский объяснил тупик в российско-украинском конфликте наступлением зимы

При этом президент страны подчеркнул, что ни о каком кризисе ВСУ не может быть и речи. Глава госудраства пояснил, что зимой всегда замедляются и контрнаступательные, и оборонные мероприятия.

Напомним, Залужный говорил о том, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, еще в начале ноябре. Он отмечал, что ВСУ не смогут добиться прорыва на фронте. Предполагается, что подобные разговоры послужили причиной разногласий между Зеленским и Залужным.

Ранее Зеленский сообщил властям США, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет.

