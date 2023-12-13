СМИ: Зеленский заявил, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил властям США, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет. Об этом пишет Bloomberg.
Издание также отмечает, что в своей речи Зеленский предупредил, что Украине, возможно, придется прибегнуть к партизанской войне из-за недостаточной военной помощи от США и стран Запада.
Украинские СМИ в свою очередь уточняют, что на Украине сегодня подлежат мобилизации мужчины до 60 лет,а Зеленский имел в виду, что стране придется набирать в армию солдат более старших возрастов. Также отмечается, что среди ныне мобилизованных украинцев доля людей возраста 40-50 лет высока.
Ранее советник Зеленского Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ - 54 года. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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