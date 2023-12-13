СМИ: Зеленский заявил, что Украина будет призывать в армию мужчин старше 45 лет

Издание также отмечает, что в своей речи Зеленский предупредил, что Украине, возможно, придется прибегнуть к партизанской войне из-за недостаточной военной помощи от США и стран Запада.

Украинские СМИ в свою очередь уточняют, что на Украине сегодня подлежат мобилизации мужчины до 60 лет,а Зеленский имел в виду, что стране придется набирать в армию солдат более старших возрастов. Также отмечается, что среди ныне мобилизованных украинцев доля людей возраста 40-50 лет высока.

Ранее советник Зеленского Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ - 54 года. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

