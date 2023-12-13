Илон Маск считает, что Украина навсегда потеряла Крым и Донбасс

Американский миллиардер Илон Маск читает, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк и Луганск, а также может лишиться Харькова и Одессы.

Бизнесмен прокомментировал пост миллиардера Дэвида Сакса в социальной сети X (бывший Twitter), который предположил, что Украина уже потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье. Также он добавил, что если сегодня Киев не пойдет на мирное соглашение, может потерять Харьков, Одессу, остальную часть Херсона и другие территории.

«Думаю, ваша оценка точна», - поддержал его владелец соцсети X в комментариях к посту.

Ранее Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест блогера из США Гонсало Лире.

