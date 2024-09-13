Зеленский обвинил Запад в боязни перехвата российских ракет над Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в том, что они боятся даже разговоров о перехвате российских ракет в небе над Украиной. Соответствующее видеообращение разместила в Telegram-канале пресс-служба президента Украины.

Зеленский: Контрнаступление России под Курском идет по плану Украины

По его мнению, отказ союзников от уничтожения российских БПЛА — «позор для сильного демократического мира».

Ранее Зеленский заявил, что реактивные системы залпового огня HIMARS очень помогали Украине, однако посетовал на сокращение объема их поставок в три раза.

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ФОТО: AP / ТАСС
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