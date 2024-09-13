Зеленский заявил, что США втрое сократили поставки ракет к HIMARS
Реактивные системы залпового огня HIMARS очень помогали Украине. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, в настоящее время США сократили поставки.
«В начале поставок и применения HIMARS ракет было втрое больше в месяц, чем сейчас», - сказал Зеленский.
Он добавил, что Вооружённые силы Украины по-прежнему испытывают дефицит артиллерийских снарядов, FPV-дронов, систем ПВО и ракет к ним.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в пригороде Николаева была уничтожена украинская пусковая установка РСЗО HIMARS, сообщает RT.
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