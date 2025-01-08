С 1 по 7 января украинские военные потеряли до 9,7 тысячи человек. Еще около 2975 военных ВСУ были ликвидированы в боях в Курской области.

За неделю военнослужащие России уничтожили в зоне проведения спецоперации 17 танков, в том числе пять немецких Leopard. Еще 29 танков уничтожены в курском приграничье.

2 января средств ПВО сбили истребитель Су-27 ВСУ, 5 января авиация ВКС России уничтожила украинский МиГ-29.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении до 49 830 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

