ВСУ потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года
Вооруженные силы Украины за первую неделю текущего года потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.
С 1 по 7 января украинские военные потеряли до 9,7 тысячи человек. Еще около 2975 военных ВСУ были ликвидированы в боях в Курской области.
За неделю военнослужащие России уничтожили в зоне проведения спецоперации 17 танков, в том числе пять немецких Leopard. Еще 29 танков уничтожены в курском приграничье.
2 января средств ПВО сбили истребитель Су-27 ВСУ, 5 января авиация ВКС России уничтожила украинский МиГ-29.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении до 49 830 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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