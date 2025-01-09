ВСУ потеряли на Курском направлении до 50 310 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 190 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 50 310 военнослужащих.
Также российские войска подбили 294 танка, 218 БМП и 161 БТР, 15171 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 348 артиллерийских орудий, 44 пусковых установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 90 станций РЭБ и 1435 автомобилей.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ за первую неделю текущего года потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский назвал одной из самых больших побед вторжение в Курскую область
- В селе в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине в объеме $500 млн
- Экс-министра цифрового развития Ярославской области обвинили в коррупции
- В Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 50 310 военнослужащих
- В Севастополе обещают ликвидировать последствия разлива мазута к лету
- Певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США
- Неизвестный отправил стрихнин в офис премьер-министра Бельгии
- Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru