По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 50 310 военнослужащих.

Также российские войска подбили 294 танка, 218 БМП и 161 БТР, 15171 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 348 артиллерийских орудий, 44 пусковых установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 90 станций РЭБ и 1435 автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ за первую неделю текущего года потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

