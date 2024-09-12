Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал деструктивным мирный план Китая и Бразилии по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом политик заявил бразильскому порталу Metrópoles.
По мнению президента Украины, предложение Бразилии и Китая — не более, чем политическое заявление. Он также отметил, что говорил своему бразильскому коллеге Луле да Силве о необходимости обсуждать этот вопрос вместе. Аналогичный разговор состоялся у него с китайскими властями.
Зеленский предположил, что китайское и бразильское руководство заранее обсудили свою инициативу с Россией.
Ранее сообщалось, что Швейцария продолжает свои усилия по привлечению России к мирной конференции по Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru