Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план

По мнению президента Украины, предложение Бразилии и Китая — не более, чем политическое заявление. Он также отметил, что говорил своему бразильскому коллеге Луле да Силве о необходимости обсуждать этот вопрос вместе. Аналогичный разговор состоялся у него с китайскими властями.

Зеленский предположил, что китайское и бразильское руководство заранее обсудили свою инициативу с Россией.

Ранее сообщалось, что Швейцария продолжает свои усилия по привлечению России к мирной конференции по Украине.

