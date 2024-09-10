МИД Швейцарии заявил о работе над привлечением РФ к обсуждению мира на Украине

Швейцария продолжает свои усилия по привлечению России к мирной конференции по Украине, сообщает РБК со ссылкой на МИД страны. Представители ведомства подчеркнули, что с самого начала заявляли о важности участия Москвы в мирном процессе.

Представитель пресс-службы МИД Швейцарии Йонас Монтани отметил, что конференция в Бюргенштоке стала вкладом в последующие мирные переговоры, и страна продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами, работая над вовлечением России в процесс. Он также напомнил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и в ближайшее время планирует переговоры с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

Шойгу: Переговоров с Киевом не будет, пока не выкинем террористов из Курской области

Швейцария и еще 94 страны и международные организации, поддержавшие итоговое коммюнике саммита в Бюргенштоке, считают, что любое предложение по завершению конфликта должно основываться на Уставе ООН и его принципах, подчеркнул Монтани.

Первый мирный саммит, состоявшийся в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня, прошел без участия России. По итогам встречи было принято коммюнике, основанное на трех пунктах «формулы мира» Зеленского.

Президент России Владимир Путин называл саммит уловкой и заявлял, что на нем пытались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В июне он озвучил свои условия для начала переговоров, среди которых — вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена санкций, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры