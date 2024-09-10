МИД Швейцарии заявил о работе над привлечением РФ к обсуждению мира на Украине

Швейцария продолжает свои усилия по привлечению России к мирной конференции по Украине, сообщает РБК со ссылкой на МИД страны. Представители ведомства подчеркнули, что с самого начала заявляли о важности участия Москвы в мирном процессе.

Представитель пресс-службы МИД Швейцарии Йонас Монтани отметил, что конференция в Бюргенштоке стала вкладом в последующие мирные переговоры, и страна продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами, работая над вовлечением России в процесс. Он также напомнил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и в ближайшее время планирует переговоры с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.