Зеленский допустил проведение референдума об условиях завершения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что Киев пойдет на проведение референдума об условиях завершения российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

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По его словам, решение касательно территориальной целостности государства должно приниматься не только президентом, но и народом.

При этом Зеленский счел подобный сценарий «не самым лучшим» для Украины, поскольку переход части территорий страны под контроль Москвы можно будет считать победой России.

Ранее Зеленский заявил прибывшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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