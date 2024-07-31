Зеленский допустил проведение референдума об условиях завершения конфликта
Украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что Киев пойдет на проведение референдума об условиях завершения российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Monde.
По его словам, решение касательно территориальной целостности государства должно приниматься не только президентом, но и народом.
При этом Зеленский счел подобный сценарий «не самым лучшим» для Украины, поскольку переход части территорий страны под контроль Москвы можно будет считать победой России.
Ранее Зеленский заявил прибывшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее.
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