Зеленский допустил проведение референдума об условиях завершения конфликта

По его словам, решение касательно территориальной целостности государства должно приниматься не только президентом, но и народом.

При этом Зеленский счел подобный сценарий «не самым лучшим» для Украины, поскольку переход части территорий страны под контроль Москвы можно будет считать победой России.

Ранее Зеленский заявил прибывшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее.

