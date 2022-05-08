Зеленский: Байдену «важно было бы приехать в Киев»
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вопрос посещения главой Белого дома Джо Бадйеном Киева имеет значение, так как «это очень важно». «Полагаю, это было бы важным сигналом», — сказал глава государства в интервью Fox News.
Зеленского считает, что посещение президентом США «было бы хорошо» и для американского лидера, и для «страны, поддерживающей Украину!».
Ранее Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории, который происходит один раз в шесть - восемь поколений.
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