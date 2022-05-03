Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории

Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории, который происходит один раз в шесть - восемь поколений, передает ТАСС.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента на текущий момент не предвидит визита Джо Байдена на Украину.




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ФОТО: РИА Новости
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