Псаки: Байден пока не планирует визит в Киев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента текущий момент не предвидит визита Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки в том, что победить в ядерной войне невозможно

Псаки добавила, что задачей американской администрации является возобновление работы посольства в украинской столице.

Она также отметила, что США продолжат оценивать ситуацию на Украине.

Сообщается, что Киев ранее уже посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Джо БайденБелый Дом
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