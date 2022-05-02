Псаки: Байден пока не планирует визит в Киев
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента текущий момент не предвидит визита Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Псаки добавила, что задачей американской администрации является возобновление работы посольства в украинской столице.
Она также отметила, что США продолжат оценивать ситуацию на Украине.
Сообщается, что Киев ранее уже посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
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