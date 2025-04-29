Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта

Непал планирует выдавать разрешения на восхождение на Эверест только опытным альпинистам, передает агентство Reuters.

В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тысяч долларов

Речь идет об альпинистах, которые покоряли хотя бы одну из 7000-метровых гималайских вершин.

Законопроект об изменениях в правилах выдачи разрешений на покорение Эвереста уже зарегистрировали в Национальном собрании. Операторы международных экспедиций призвали Непал разрешить покорение любой 7000-метровой вершины, а не только той, что находится в Гималаях, для получения разрешения на восхождение на Эверест.

Ранее на Эвересте нашли часть ноги погибшего 100 лет назад британского альпиниста, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Narendra Shahi Thakuri К/ dpa
ТЕГИ:ТуризмАльпинисты

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