Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта
Непал планирует выдавать разрешения на восхождение на Эверест только опытным альпинистам, передает агентство Reuters.
Речь идет об альпинистах, которые покоряли хотя бы одну из 7000-метровых гималайских вершин.
Законопроект об изменениях в правилах выдачи разрешений на покорение Эвереста уже зарегистрировали в Национальном собрании. Операторы международных экспедиций призвали Непал разрешить покорение любой 7000-метровой вершины, а не только той, что находится в Гималаях, для получения разрешения на восхождение на Эверест.
Ранее на Эвересте нашли часть ноги погибшего 100 лет назад британского альпиниста, напоминает «Свободная пресса».
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