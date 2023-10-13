«Защитим дома!»: В Израиле заявили, что готовы к акциям в поддержку Палестины

В пятницу, 13 октября, по всему миру ожидаются демонстрации в поддержку Палестины. Члены движения ХАМАС открыто призывали к насилию, и теперь МИД Израиля просит граждан страны за границей быть предельно осторожными и бдительными, держаться подальше от демонстраций, при необходимости информировать местные силы безопасности. Саймон Ципис отметил, что столкновения могут вспыхнуть и в самом Израиле.

«Внутри Израиля действительно есть большое количество израильских арабов. И если был призыв к ним, чтобы восстать против евреев… Такие восстания, к сожалению, были в прошлом. Наше общество готово к этому настолько, насколько возможно. У нас действительно есть враг изнутри, «пятая колонна», которая либо встанет на сторону палестинцев, либо не примет вообще никакого участия в этом конфликте. Есть также две большие общины – это друзы и бедуины. Они, в принципе, на стороне евреев. Они служат в армии, полиции и будут защищать свои дома так же, как и евреи», - сказал Ципис.

При этом он отметил, что евреи на Западном берегу реки Иордан живут в постоянной агрессии со стороны палестинцев. По словам Циписа, в случае масштабных акций поселенцы будут готовы защитить свои дома.

«Евреи чувствуют себя на Западном берегу реки Иордан как и раньше: они охраняют себя настолько, насколько это возможно. Не вижу, чтобы были из ряда вон выходящие акции антисемитизма и агрессии по отношению к ним, поскольку они постоянно живут в агрессии со стороны палестинцев. Возможно, будут акции агрессии, но и поселенцы, и полиция, и военнослужащие вооружены и будут себя защищать насколько это возможно», - резюмировал Ципис.