«Защитим дома!»: В Израиле заявили, что готовы к акциям в поддержку Палестины
Полиция и военнослужащие Израиля вооружены и будут защищать израильтян, отметил в эфире НСН политолог Саймон Ципис.
Внутри Израиля есть большое количество израильских арабов, которые могут восстать против евреев в ходе акций в поддержку Палестины, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН. Он напомнил, что подобные восстания уже были в прошлом.
В пятницу, 13 октября, по всему миру ожидаются демонстрации в поддержку Палестины. Члены движения ХАМАС открыто призывали к насилию, и теперь МИД Израиля просит граждан страны за границей быть предельно осторожными и бдительными, держаться подальше от демонстраций, при необходимости информировать местные силы безопасности. Саймон Ципис отметил, что столкновения могут вспыхнуть и в самом Израиле.
«Внутри Израиля действительно есть большое количество израильских арабов. И если был призыв к ним, чтобы восстать против евреев… Такие восстания, к сожалению, были в прошлом. Наше общество готово к этому настолько, насколько возможно. У нас действительно есть враг изнутри, «пятая колонна», которая либо встанет на сторону палестинцев, либо не примет вообще никакого участия в этом конфликте. Есть также две большие общины – это друзы и бедуины. Они, в принципе, на стороне евреев. Они служат в армии, полиции и будут защищать свои дома так же, как и евреи», - сказал Ципис.
При этом он отметил, что евреи на Западном берегу реки Иордан живут в постоянной агрессии со стороны палестинцев. По словам Циписа, в случае масштабных акций поселенцы будут готовы защитить свои дома.
«Евреи чувствуют себя на Западном берегу реки Иордан как и раньше: они охраняют себя настолько, насколько это возможно. Не вижу, чтобы были из ряда вон выходящие акции антисемитизма и агрессии по отношению к ним, поскольку они постоянно живут в агрессии со стороны палестинцев. Возможно, будут акции агрессии, но и поселенцы, и полиция, и военнослужащие вооружены и будут себя защищать насколько это возможно», - резюмировал Ципис.
Ранее, 13 октября, президент Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что в стране не будет демонстраций в пользу террористических организаций, в том числе палестинского движения ХАМАС. Также Орбан подчеркнул, что власти его страны должны политически защищаться от миграции в Венгрию.
В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 12 октября заявил, что организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины будут арестованы. По его словам, подобные манифестации могут привести к «рискам для общественного порядка», передает «Радиоточка НСН».
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