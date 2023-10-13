СМИ сообщили о нападении на сотрудника израильского посольства в Пекине

Сотрудник посольства Израиля в Пекине подвергся нападению. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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Отмечается, что пострадавший получил ножевое ранение. Сотрудника дипмиссии госпитализировали, он находится в стабильном состоянии.

Между тем посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что персонал дипмиссии готов к эвакуации из-за обострения палестино-израильского конфликта. Однако пока необходимости в вывозе сотрудников нет, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НападениеПекинПосольствоИзраиль

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