СМИ сообщили о нападении на сотрудника израильского посольства в Пекине

Отмечается, что пострадавший получил ножевое ранение. Сотрудника дипмиссии госпитализировали, он находится в стабильном состоянии.

Между тем посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что персонал дипмиссии готов к эвакуации из-за обострения палестино-израильского конфликта. Однако пока необходимости в вывозе сотрудников нет, пишет RT.

