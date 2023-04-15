Защищавший авиабазу Мероэ батальон ВС Египта сдался СБР Судана

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта, который защищал авиабазу Мероэ.

Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам

Накануне силы быстрого реагирования страны заявляли, что контролируют аэропорты в Хартуме и городе Мерове на севере Судана. В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы.

Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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