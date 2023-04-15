Защищавший авиабазу Мероэ батальон ВС Египта сдался СБР Судана
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта, который защищал авиабазу Мероэ.
Накануне силы быстрого реагирования страны заявляли, что контролируют аэропорты в Хартуме и городе Мерове на севере Судана. В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы.
Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru