Российский СПГ превращается в газ «последней надежды»

Удары по катарским заводам по производству СПГ моментально отразились на Европе. Но если для Евросоюза Катар не главный поставщик (там лидируют США с долей 53,7%), то Азия оказалась в настоящей ловушке. Она получает из Персидского залива до 90% сжиженного газа, и теперь такие страны, как Пакистан или Бангладеш, экстренно переходят на уголь и дрова, а школы и госучреждения переходят на четырехдневку.

Россия, в свою очередь, заявила о намерении спешно перенаправить газ на Восток. Но «развернуть» арктические потоки с Европы на Азию мешает объективная реальность: не хватает танкеров ледового класса. Суда, которые возят газ с «Ямала», заточены под короткое плечо до европейских портов. Чтобы возить газ в Китай или Индию, нужна сложная логистика.

Выход эксперты видят в использовании перевалочных баз. Например, в бухте Бечевинская на Камчатке уже стоит плавучее хранилище «Коряк». Там газ с ледоколов перегружают на обычные танкеры, которые идут в Азию. Похожая схема работает и через Мурманск.

Если Европа все же откажется от российского СПГ, на азиатских рынках может появиться дополнительно около 15 млн тонн газа. Плюс в перспективе — запуск новых проектов, таких как «Мурманский СПГ». Главная интрига сейчас — смогут ли российские производители найти достаточное количество газовозов, чтобы этот объем довезти.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки отказа от российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

