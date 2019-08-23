Западные СМИ обеспокоились путешествием робота «Фёдора» в космос

Российский робот «Фёдор» отправился на Международную космическую станцию. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» успешно состоялся утром 22 августа с космодрома «Байконур».

В западных СМИ российскую разработку уже сравнили с Терминатором и Робокопом, а также обеспокоились его способностями.

«Россия четко дает понять, что “Фёдор” – не робот-убийца, хотя и может стрелять из ружья. Он сделан для использования в различных сценариях с повышенной опасностью, в том числе в вооруженных перепалках и космосе. Он ловкий, способен оказывать первую помощь металлическими, шарнирными, похожими на человеческие пальцами, которые также могут нажимать на курок пистолета», — цитирует НСН публикацию Vice.