Западные СМИ обеспокоились путешествием робота «Фёдора» в космос
Впервые отправленный в космос человекоподобный робот вызвал ажиотаж в западных СМИ. Подробнее в материале НСН.
Российский робот «Фёдор» отправился на Международную космическую станцию. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» успешно состоялся утром 22 августа с космодрома «Байконур».
В западных СМИ российскую разработку уже сравнили с Терминатором и Робокопом, а также обеспокоились его способностями.
«Россия четко дает понять, что “Фёдор” – не робот-убийца, хотя и может стрелять из ружья. Он сделан для использования в различных сценариях с повышенной опасностью, в том числе в вооруженных перепалках и космосе. Он ловкий, способен оказывать первую помощь металлическими, шарнирными, похожими на человеческие пальцами, которые также могут нажимать на курок пистолета», — цитирует НСН публикацию Vice.
Издание также пишет, что «Фёдор» прибудет на МКС в субботу, 24 августа и «безусловно, не станет самоосознанным».
Британская газета The Times в свою очередь отмечает, что хотя «Фёдор» выглядит как «футуристический наёмный убийца», пока ему предстоит выполнять роль космонавта. Между тем, The Independent напоминает, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее демонстрировал видеозаписи, на которых «Фёдор» стреляет из ружья на полигоне со «смертельной точностью».
Напомним, что по сообщениям «Роскосмоса», в основные задачи робота будет входить передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, а также проведение экспериментов, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.
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