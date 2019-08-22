«Поехали!» Робота «Фёдора» успешно отправили в космос
С космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter.
Как передает RT, ракета направляется к Международной космической станции. Стыковка запланирована на 24 августа.
На борту вместе с грузами для экипажа находится антропоморфный робот SkybotF850, уточнили в «Роскосмосе». Человекоподобный робот, более известный под именем «Федор», впервые и первым из себе подобных отправился в космический полет, уточняет Газета.ру.
Сообщается, что во время запуска робот произнес известную фразу Юрия Гагарина «Поехали!».
Как пишет «Свободная пресса», робот «Федор» полетел к МКС в специальных «варежках» и с российским флагом, в честь Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа.
В основные задачи робота будет входить передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, а также проведение экспериментов, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.
Ранее научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» разработать новый скафандр для работы в открытом космосе и на Луне. Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН предположил, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра.
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