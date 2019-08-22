Робот Федор поздравил россиян с Днем государственного флага

Российский человекоподобный робот отправился на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14», запуск которого состоялся в четверг. Антропоморфа назвали Федор, это аббревиатура от полного названия, которое в переводе с английского звучит как «Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований». При росте в 182 сантиметра весит Федя 106 килограммов. Он умеет ходить, преодолевать препятствия, работать с инструментами, распознавать слова и формулировать ответы. На МКС Федору предстоит в течение двух недель выполнить ряд работ под управлением космонавта Александра Скворцова. Набор задач пока не афишируется, известно только, что все они связаны с деятельностью внутри станции – выход Федора в открытый космос пока не планируется.

Первым шагом на пути к применению андроидов в освоении дальнего космоса назвал полет Федора на МКС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, в перспективе они заменят человека при наиболее рискованных операциях, в том числе на внешнем борту станций. Впрочем, наработки, полученные при создании робота Федора, могут быть использованы и в «земных» нуждах. Магнитогорская компания-производитель робота изначально создавала его в рамках проекта «Спасатель», поскольку его предполагалось его участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но затем он был доработан для космической миссии, - напоминает ТАСС. В числе других разработок компании - ручной экзоскелет для реабилитации постинсультных, посттравматических пациентов и детей с ДЦП.

При отправке на Международную космическую станцию робот Федор поздравил жителей России с Днем государственного флага. Видеопоздравление робота опубликовал Роскосмос:

«Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья»

И тут некстати выяснилось, что половина россиян путается в цветах флага собственной страны. 37 процентов участников опроса ВЦИОМ правильно назвали цвета, но перепутали порядок. 9 процентов ошиблись и в цветах, и в порядке. И еще 4 процента вообще не смогли ответить на вопрос. Ой, как стыдно-то, сограждане: вас робот с Днем Государственного флага поздравляет из космоса, а вы в трех цветах заблудились…

