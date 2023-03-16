«Возвращается разум»: В Госдуме назвали признание США потерь украинцев

Ранее сообщалось, что украинские потери за время конфликта, согласно официальным данным США, превысили 100 тысяч человек погибшими. Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, что среди них — «самые опытные солдаты», а многие из этих потерь происходят в боях за Артемовск. По мнению Лебедева, такие заявления могут означать, что к Западу понемногу возвращается адекватное восприятие действительности.

«Сегодня как американцы, так и жители Евросоюза стали более пессимистично относиться к происходящему. Возможно, так готовят общественность к решению вопроса, стоит ли продолжать помогать Украине. Киевская власть все время твердит, что еще чуть-чуть — и Украина победит. Сомневаюсь, что США и Евросоюз не понимают всей ситуации, но им, наверное, хочется верить в лучшее, поэтому они продолжают помогать Киеву. Я бы назвал такие заявление смягчением тональности. Думаю, они продиктованы тем, что к западным странам постепенно возвращается разум», — сказал Лебедев.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий в рамках спецоперации не в пользу Киева.

