Экс-премьер Украины озвучил потери украинцев в СВО
Экс-премьер Украины Николой Азаров заявил, что в конфликте погибли больше двухсот тысяч украинцев.
Также он указал на финансовые проблемы страны.
«Разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке», - цитирует Азарова РИА Новости.
Он также указал, что у Украины большой дефицит бюджета и собственные доходы сократились втрое. Азаров отметил, что восполняют финансовые потери США и страны Европы, но он считает, что эти деньги идут на братоубийственный конфликт.
«Уже погибли, по западным оценкам, более 200 тысяч украинцев», - отметил Азаров.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В сентябре того же года в стране была объявлена частичная мобилизация, сообщает НСН.
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