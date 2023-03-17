Экс-премьер Украины озвучил потери украинцев в СВО

Экс-премьер Украины Николой Азаров заявил, что в конфликте погибли больше двухсот тысяч украинцев.

Также он указал на финансовые проблемы страны.

«Разрушается промышленность, разрушаются города, поскольку ВСУ устраивают опорные пункты в жилой застройке», - цитирует Азарова РИА Новости.

Он также указал, что у Украины большой дефицит бюджета и собственные доходы сократились втрое. Азаров отметил, что восполняют финансовые потери США и страны Европы, но он считает, что эти деньги идут на братоубийственный конфликт.

«Уже погибли, по западным оценкам, более 200 тысяч украинцев», - отметил Азаров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В сентябре того же года в стране была объявлена частичная мобилизация, сообщает НСН.

