Запад бежит, танки горят: Поставляемое на Украину оружие не спасет ВСУ
Американские танки, отправляемые на Украину, капризны в ремонте и опасны в эксплуатации, однако Вашингтон не намерен останавливать помощь Киеву.
Западные страны отступают с военного и политического фронтов из-за провала на Украине. Об этом сообщило издание Le Monde.
По словам автора материала, вывод французской армии из Нигера после того, как два года назад США покинули Афганистан, свидетельствует о бегстве Запада, часть которого — конфликт на Украине. Более того, украинский кризис обостряет последствия отступления западных стран.
Отмечается, что за одним бегством Запада следует подготовка ко второму — западные государства вынуждены уступать по целому ряду вопросов, поскольку их политику не принимает Глобальный Юг. Эту ситуацию опять же усугубляет украинский кризис.
ЧУДО ТЕХНИКИ: MADE IN UKRAINE
Похоже, что бегство Запада заметили и на Украине. В условиях нехватки боевой техники солдаты ВСУ вынуждены выкручиваться и массово оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ на базе транспортеров МТ-ЛБ, сообщил Forbes.
Одна беда — назвать «чудом техники» эти машины можно разве что с иронией. Ведь они передвигаются с очень низкой скоростью (при определенных условиях — со скоростью пешехода), а единственный пулемет (вместо двух у обычного МТ-ЛБ) может заклинить в бою, и тогда украинская БМП станет бесполезной.
При этом толщина брони после переделки увеличивается вдвое, что делает машину существенно тяжелее. Украинская техника способна перевозить до восьми военнослужащих, отмечается в материале.
С ДИКИМ ГРОХОТОМ
Впрочем, и американская техника вовсе не облегчает жизнь украинским военным. Так, танки Abrams весьма капризны в обслуживании и могут выйти из строя из-за недостаточного ухода. Об этом в интервью Figaro заявил экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.
Он подчеркнул, что для обслуживания танковых турбин необходим гораздо более подготовленный персонал, нежели для обслуживания дизельных двигателей.
В свою очередь американский генерал Марк Хертлинг добавил, что Abrams может и вовсе взорваться из-за неправильного обращения с двигателями.
Также Буавен указал на еще один существенный недостаток Abrams — плохую герметизацию боекомплекта. При попадании в место хранения снарядов машина может «взорваться с диким грохотом».
ГОРИТ СИНЕМ ПЛАМЕНЕМ
В России также посоветовали Западу не приукрашивать ситуацию. Так, постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал минобороны Великобритании убрать со своего портала информацию о том, что на поле боя не был уничтожен ни один танк Challenger, сообщило агентство РИА Новости.
«Синем пламенем горит... техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger... та же судьба ждёт американские «Абрамсы» или F-16», — заявил он.
Документально зафиксированы как минимум два факта уничтожения танков Challenger.
НАДО ДАЛЬШЕ БИТЬ
Не спасут ситуацию и поставки дальнобойных ракет Taurus (Германия) и ATACMS (США), которые не смогут компенсировать разницу с дальностью и количеством крылатых ракет, находящихся в распоряжении Вооруженных сил России. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он пояснил, что проблема заключается в особенностях функционирования глобального рынка оружия. «Например, не может Украина иметь ракеты с дальностью в тысячи километров. Разумеется, это требует соглашения, чтобы другая страна сказала: “Да, у вас есть разрешение на такие ракеты”,— это наступательное оружие», — отметил он.
При этом Bloomberg, NBC и ряд других западных СМИ сообщают, что американский лидер Джо Байден согласился передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров. Официального подтверждения этой информации от Белого дома не поступало, «чтобы не предупреждать русских», пояснила Financial Times.
В свою очередь в Генштабе Украины заявили, что ВСУ пытаются получить аналоги российских крылатых ракет «Калибр» (дальность до 4500 километров) и X-101 (до 2000 километров).
Россия же тем временем критикует поставки западного вооружения Киеву. Когда речь зашла о поставках дальнобойного оружия, Москва предупредила, что считает это красной линией. Так, президент России Владимир Путин отметил, что чем дальнобойнее оружие получит Киев, тем дальше России придется «отодвигать угрозу от своих границ».
ПОМОЩИ ОТ США БЫТЬ!
Слова Путина США, по всей видимости, не напугали. Несмотря на то, что республиканец Мэтт Гетц требовал полного прекращения военной помощи Киеву, а его коллега по партии Энди Биггс предлагал исключить из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Украине $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности, обе инициативы были отвергнуты подавляющим большинством конгрессменов (93 против 339 и 104 против 330 соответственно). Об этом сообщил телеканал C-SPAN.
В связи с этим Гетц заявил в соцсетях: «Мы проигрываем при голосовании. Но мы выигрываем в споре».
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