Западные страны отступают с военного и политического фронтов из-за провала на Украине. Об этом сообщило издание Le Monde.

По словам автора материала, вывод французской армии из Нигера после того, как два года назад США покинули Афганистан, свидетельствует о бегстве Запада, часть которого — конфликт на Украине. Более того, украинский кризис обостряет последствия отступления западных стран.

Отмечается, что за одним бегством Запада следует подготовка ко второму — западные государства вынуждены уступать по целому ряду вопросов, поскольку их политику не принимает Глобальный Юг. Эту ситуацию опять же усугубляет украинский кризис.

ЧУДО ТЕХНИКИ: MADE IN UKRAINE

Похоже, что бегство Запада заметили и на Украине. В условиях нехватки боевой техники солдаты ВСУ вынуждены выкручиваться и массово оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ на базе транспортеров МТ-ЛБ, сообщил Forbes.

Одна беда — назвать «чудом техники» эти машины можно разве что с иронией. Ведь они передвигаются с очень низкой скоростью (при определенных условиях — со скоростью пешехода), а единственный пулемет (вместо двух у обычного МТ-ЛБ) может заклинить в бою, и тогда украинская БМП станет бесполезной.

При этом толщина брони после переделки увеличивается вдвое, что делает машину существенно тяжелее. Украинская техника способна перевозить до восьми военнослужащих, отмечается в материале.