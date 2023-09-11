Экс-морпех США Берлетик: западное оружие не спасет ВСУ

Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха в контрнаступлении. Такое мнение в интервью YouTube-каналу The New Atlas высказал бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты Брайан Берлетик.

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По его мнению, западные танки не могут изменить ситуацию в пользу ВСУ. Экс-морпех отметил уязвимость вооружений из стран НАТО.

«Западные танки не изменят ситуацию, они уязвимы и горят так же легко, как и все остальные боевые машины, которые были у Украины», - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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