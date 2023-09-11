Экс-морпех США Берлетик: западное оружие не спасет ВСУ

По его мнению, западные танки не могут изменить ситуацию в пользу ВСУ. Экс-морпех отметил уязвимость вооружений из стран НАТО.

«Западные танки не изменят ситуацию, они уязвимы и горят так же легко, как и все остальные боевые машины, которые были у Украины», - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», передает «Радиоточка НСН».

