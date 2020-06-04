Занавес для Хафтара. Решатся ли арабы дать «коллективный отпор» Турции в Ливии?

Ранее спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех утверждал, что озвученные им на прошлой неделе инициативы по урегулированию ситуации в Ливии были составлены «русскими». Об этом сообщило интернет-издание The Libya Observer. Кроме того, видеозапись со словами Салеха разошлась по соцсетям.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала существовать как единое государство. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, «освободить столицу от террористов».

Кабмин в Триполи в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, и официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре 2019 года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в переправке сотен наемников из Сирии.

Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.

Во вторник, 2 июня, Миссия ООН в Ливии заявила, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5). Его заседания проходили в Женеве. В состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии и главы миссии ООН по поддержке в этой стране. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля.

