Занавес для Хафтара. Решатся ли арабы дать «коллективный отпор» Турции в Ливии?
Политолог-востоковед прокомментировал НСН призыв командующего Ливийской национальной армией пресечь военную интервенцию Анкары.
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар потребовал применить положения договора о коллективной обороне арабских государств для противодействия военной интервенции Турции в Ливии. Об этом он заявил в ходе визита в Каир, передает телеканал Al Arabiya. Анкара помогает признанному ООН Правительству национального согласия в Триполи. Оно противостоит временному кабинету Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны, который поддерживают парламент и ЛНА.
Политолог Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, заявил в эфире НСН, что призывы Хафтара о противодействии Турции уже не имеют никакого смыла.
«Отчаянное требование Хафтара о коллективной обороне против «турецкого агрессора» звучит несколько анекдотично и направлено в пустоту. Никакой поддержки у него уже нет, он проиграл войну, которую сам и начал.
Отчаянное требование Хафтара о коллективной обороне против «турецкого агрессора» звучит несколько анекдотично и направлено в пустоту.
Начав последнюю авантюрную операцию в апреле 2019 года, уже к декабрю стало окончательно ясно, что он проиграл. Ещё ранее его спонсоры – ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет – начали рассматривать вариант замены Хафтара или иные варианты, чтобы выйти из этой патовой ситуации. Никакого сопротивления Турции в Ливии не возникнет - все мало-мальски грамотные люди понимают, что Анкара не собирается оккупировать и порабощать её территорию. Думаю, это последняя сцена того представления, которое Хафтар устраивал с 2014 года. Для него приближается занавес», - отметил собеседник НСН.
На этой неделе миссия ООН в Ливии заявила о согласии ПНС во главе с Фаизом Сараджем и ЛНА Хафтара на возобновление переговоров о прекращении огня. В преддверии этих переговоров Хафтар в среду прибыл в Каир, а сегодня глава ПНС Сарадж провёл в Анкаре консультации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в Москве накануне прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителями ПНС. Как подчёркивает Андрей Чупрыгин, речь может идти только о мирной инициативе спикер ливийской Палаты представителей Агилы Салеха, поскольку Сарадж уже больше не сядет за стол переговоров с фельдмаршалом Хафтаром.
«Судя по вполне надёжным источникам, Хафтар на сегодня потерял свои последние военные базы на западе Ливии. Стало понятно, что судьба от него отвернулась в пользу ливийского правительства или, по крайней мере, в сторону другого формата решения проблемы. На это наложилось неожиданное для всех предложение спикера ливийского парламента Агилы Салеха, который всё это время поддерживал Хафтара, начать мирные переговоры с правительством Сараджа. И эта инициатива была сразу же принята Лондоном, Вашингтоном, Парижем, Римом, а самое главное – Москвой. Причём ходят похожие на правду слухи, которые нельзя пока подтвердить, что именно Россия приложила руку к подготовке этой мирной инициативы», - пояснил эксперт.
Андрей Чупрыгин уверен, что все последние вояжи представителей противоборствующих ливийских сторон в Москву, Анкару и Каир предвещают скорые серьёзные изменения в сложившейся патовой ситуации:
«Думаю, скорее всего, в Москве речь шла о возможности начала мирного диалога между представителями Салеха и Сараджа, который синхронно вылетел в Анкару. Известно, что Россия и Турция ведут определённые переговоры в отношении Ливии, поэтому все эти поездки не просто так. Суть в том, что в условиях потери воинственного драйва Хафтаром, и популярности мирной инициативы Салеха, появилась возможность вернуться в формат политических переговоров.
Есть понимание, что пора уже прекращать эту бесконечную самоубийственную драку. Это означает, что Хафтара совсем скоро сдвинут на поля истории.
Все эти визиты, скорее всего, означают согласование стартовых позиций для их начала. Все устали, не только Ливия – спонсоры Сараджа, спонсоры Хафтара, Европа южная устала от наплыва беженцев. Есть понимание, что пора уже прекращать эту бесконечную самоубийственную драку. Это означает, что Хафтара совсем скоро сдвинут на поля истории».
Ранее спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех утверждал, что озвученные им на прошлой неделе инициативы по урегулированию ситуации в Ливии были составлены «русскими». Об этом сообщило интернет-издание The Libya Observer. Кроме того, видеозапись со словами Салеха разошлась по соцсетям.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала существовать как единое государство. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, «освободить столицу от террористов».
Кабмин в Триполи в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, и официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре 2019 года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в переправке сотен наемников из Сирии.
Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.
Во вторник, 2 июня, Миссия ООН в Ливии заявила, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5). Его заседания проходили в Женеве. В состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии и главы миссии ООН по поддержке в этой стране. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля.
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