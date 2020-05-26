До победы не доживет никто. Сатановский о перемирии в Ливии
Президент Института Ближнего Востока в эфире НСН объяснил, что перемирие вызвано невозможностью достичь победы ни одной из сторон.
На 48 часов приостановили операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара войска международно-признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Как сообщает агентство Anadolu, это сделано, чтобы избежать эскалации конфликта.
Во время перемирия армия ПНС не будет наносить удары по транспортным средствам и оборудованию боевиков Хафтара, отступающих к городам южнее Триполи. Однако она продолжит патрулировать территорию и нанесет удар, если ЛНА попытается продвинуться на север. В ПНС добавили, что это «последний шанс для незаконных вооруженных формирований с востока Ливии».
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН объяснил, что перемирие вызвано невозможностью достичь победы ни одной из сторон.
«Шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого. Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар – человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет. В племенных войнах, если вы не можете прирезать всех, с кем воюете, вам проще дать возможность выйти с честью из драки. Это и происходит», - сказал эксперт.
Он указал, что ЛНА получила подкрепление из-за рубежа.
«Хафтару на поддержку авиация подлетела, из той же Сирии Асад несколько самолетов прислал. Боевики-наемники, которых туда перебросил Эрдоган и благодаря которым у ПНС некоторые прорывы на фронтах и случились, столкнулись с очень неприятными последствиями своей деятельности, и сейчас их будут утюжить всерьез. Длительная позиционная война. То ПНС в сторону Бенгази выдвигается, то Хафтар почти что Триполи берет. А дальше – у кого денег хватит купить бойцов противника, у кого - подкреплений. Те же террористы из Сирии, которых Эрдоган подбрасывает. У кого – оружия», - заключил Сатановский.
Ранее Евгений Сатановский в эфире НСН оценил итоги саммита по Ливии 19 января в Берлине, в ходе которого участники призвали стороны ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.
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