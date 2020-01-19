Сатановский назвал условие для наступления мира в Ливии

«Россия не помогает Хафтару брать Триполи. Россия приводит, уже не первый раз, Хафтара за стол переговоров, чего никто из остальных мировых игроков не может сделать. Чего еще от России хотеть? Чтобы Россия совершила чудо и вернула Ливию в состояние государственности?

Думаю, Владимир Владимирович, что мог, то сделал лично для Меркель (Ангелы, канцлера Германии – прим. НСН) – чтобы эта встреча состоялась в Берлине. Опять же, Эрдогану (Реджепу Тайипу, президенту Турции – прим. НСН) это надо, чтобы сохранить лицо после всех глупостей, которые он наговорил в попытке строить из себя турецкого султана на территории бывшей турецкой провинции в Ливии. Мы (Россия – прим. НСН) всем им помогаем сохранить лицо. У Хаффтара достаточно в Ливии французских, египетских военных, частных военных из Арабских Эмиратов. И если Катар и Турция хотят в Ливии сцепиться со своими врагами, почему мы должны в это влезать? На последней неделе было ощущение, что у нашего начальства куча других дел», - отметил эксперт.

Ранее Евгений Сатановский в беседе с НСН пояснил, почему Эрдоган разрешил турецкому парламенту отправить в Ливию войска. Востоковед заявил, что президента Турции интересует не возрождение османского наследия в Ливии, а энергоресурсы – передел влияния над средиземноморским газовым шельфом.

