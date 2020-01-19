Сатановский назвал условие для наступления мира в Ливии
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН указал на роль России в урегулировании конфликта в Ливии.
В Берлине начались переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт ТАСС.
На встрече с турецким коллегой Путин положительно оценил шаги России и Турции для достижения перемирия в Ливии, которые, по его мнению, создали предпосылки для многосторонней встречи в Берлине.
«Мы с вaми, нa мой взгляд, сделaли очень хороший шaг во время встречи в Стaмбуле, призвaли ливийские стороны прекрaтить огонь, прекрaтить боевые действия, и, несмотря нa то, что определённые инциденты имеют место, всё-тaки обе стороны прислушaлись к нaшему призыву, и крупномaсштaбные боевые действия прекрaщены», — подчеркнул он.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что перемирие в Ливии требует определенных условий.
«Перемирие невозможно, пока кто-нибудь в Ливии не станет новым Каддафи. На сегодняшний момент шансов больше у Хафтара (Халифа, командующего Ливийской национальной армией – прим. НСН). Попытки поставить ситуацию на «стоп» и сохранить власть Сарраджа (Фаиза, главы правительства нацсогласия Ливии – прим. НСН) над тем кусочком территории, который у него есть (процентов 20), – это как попытка зависнуть на уровне второго этажа, когда вы прыгаете с небоскреба», - считает востоковед.
Эксперт отметил, что Россия поддерживает отношения со всеми участниками конфликта в Ливии. При этом, ее роль в урегулировании ливийского конфликта колоссальна по сравнению с действиями других государств в этой зоне напряженности на Ближнем Востоке.
«Россия не помогает Хафтару брать Триполи. Россия приводит, уже не первый раз, Хафтара за стол переговоров, чего никто из остальных мировых игроков не может сделать. Чего еще от России хотеть? Чтобы Россия совершила чудо и вернула Ливию в состояние государственности?
Думаю, Владимир Владимирович, что мог, то сделал лично для Меркель (Ангелы, канцлера Германии – прим. НСН) – чтобы эта встреча состоялась в Берлине. Опять же, Эрдогану (Реджепу Тайипу, президенту Турции – прим. НСН) это надо, чтобы сохранить лицо после всех глупостей, которые он наговорил в попытке строить из себя турецкого султана на территории бывшей турецкой провинции в Ливии. Мы (Россия – прим. НСН) всем им помогаем сохранить лицо. У Хаффтара достаточно в Ливии французских, египетских военных, частных военных из Арабских Эмиратов. И если Катар и Турция хотят в Ливии сцепиться со своими врагами, почему мы должны в это влезать? На последней неделе было ощущение, что у нашего начальства куча других дел», - отметил эксперт.
Ранее Евгений Сатановский в беседе с НСН пояснил, почему Эрдоган разрешил турецкому парламенту отправить в Ливию войска. Востоковед заявил, что президента Турции интересует не возрождение османского наследия в Ливии, а энергоресурсы – передел влияния над средиземноморским газовым шельфом.
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