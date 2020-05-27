«Будут утюжить»: В Ливии заметили истребители «российского производства»

На фоне продолжающейся войны между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Ливии замечены истребители Су-24 и МиГ-29. И если в Африканское командование вооруженных сил США прямо обвинило Россию в переброске военной авиации для поддержки Хафтара, то официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман выразился осторожнее. Он сообщил о 14 истребителях «российского производства» в Ливии, передаёт ТАСС.

Накануне первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил журналистам, что информация о переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщал «Интерфакс». Перед этим появилась версия, что появившиеся в Ливии российские истребители могли быть приобретены Объединёнными Арабскими Эмиратами, причём необязательно у России.

Силы фельдмаршала Хафтара, которые контролируют восток страны, очевидно, рассчитывают на эти самолёты. Начальник штаба ВВС ЛНА Сакр аль-Джаруши 21 мая сообщил, что его бойцы готовят крупнейшую воздушную операцию в истории Ливии. Они готовы дать атаковать турецкие объекты — как известно, Турция помогает засевшему в Триполи Сарраджу.

А факторе авиационной поддержки из-за границы в эфире НСН упомянул президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Хафтару на поддержку авиация подлетела, из той же Сирии Асад несколько самолетов прислал. Боевики-наемники, которых туда перебросил Эрдоган и благодаря которым у ПНС некоторые прорывы на фронтах и случились, столкнулись с очень неприятными последствиями своей деятельности, и сейчас их будут утюжить всерьез», - отметил он.

Происходящее в Ливии эксперт называет длительной позиционной войной, которую стороны ведут с переменным успехом в зависимости от того, какие силы им удается привлечь.

«Шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого. Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар – человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет», - сказал Сатановский.